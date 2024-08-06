Экс-руководителю департамента культуры Москвы Кибовскому продлили арест
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Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский остается под стражей, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда столицы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кибовского. Апелляционная жалоба заявителя была отклонена.
Экс-глава департамента культуры Москвы был задержан 17 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 100 млн рублей. Свою вину мужчина не признал.
Следствие ходатайствовало о заключении Кибовского под стражу, суд его удовлетворил. Экс-глава столичного департамента культуры подавал апелляцию.