Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Дело с участием чиновника было зарегистрировано в суде в среду. Его категория «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

Бывший министр проходит по делу о мошенничестве и взятке в особо крупном размере. По данным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 и 10 лет соответственно.

Всего Кибовский стал фигурантом 8 эпизодов взяточничества и 1 — по покушению на мошенничество, заявили в СК.

В правительстве Москвы Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он был главой департамента культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года руководил департаментом культуры.