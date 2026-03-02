«Кемерово не в Московской области?»: бразилец перепутал Кузбасс с Подмосковьем

В TikTok набрало популярность видео, в котором бразильский игрок GeoGuessr принял развилку с указателями на Кемерово и Киселевск за Подмосковье, сообщает Сiбдепо .

В игре необходимо угадывать местоположение по случайным панорамам с улиц.

Алгоритм отправил иностранца на дорогу с указателями на Кемерово, Киселевск и поселок Терентьевка. Однако мужчина решил, что находится недалеко от Москвы, и начал искать Кузбасс на карте Московской области.

«Wasn’t Kemerovo around Moscow Oblast? („Разве Кемерово не в Московской области?“ — ред.)», — написал автор ролика в описании, удивляясь, почему не может найти знакомые названия.

Пользователи из Кузбасса отреагировали с юмором.

«Да не, мы там рядом с Москвой. Я каждый день хожу на Московскую площадь», — ответил один из жителей.

Другие комментаторы посоветовали бразильцу «сдвинуться на карте чуть правее» — всего на несколько тысяч километров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.