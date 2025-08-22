Кемеровчане заработали 8 млн руб за 5 лет, перепродавая чужой интернет

В пресс-службе кемеровской полиции рассказали, как банда из четырех мужчин заработала 8 миллионов рублей, перепродавая чужой интернет, сообщает Сiбдепо .

Известно, что дело было затеяно в 2016 году. Один из мужчин, работавший в интернет-компании, собрал команду единомышленников. Впоследствии они тайно подключились к сетям провайдера и продавали интернет жителям частных домов в Кировском районе, одном из самых старых в городе.

Отмечается, что вели они себя как полноценная фирма: брали плату за подключение, абонентскую плату каждый месяц. Они даже отключали от интернета людей за неуплату и проводили ремонт, но договора никакого между ними и клиентами не было.

Для сокрытия своих действий банка постоянно меняла цифровые адреса в системе компании. Однако бизнес просуществовал недолго, в 2021 году мужчин все-таки раскрыли: сотрудник безопасности провайдера заметил чужое подключение и обратился в полицию.

Отмечается, что в суде мужчины не признавали свою вину, однако против них выступили 170 свидетелей, а специалисты провели необходимые проверки. Решением суда трое получили 2,5 гола условно и еще один — 1 год условно.