Каждая 5 пара Подмосковья выбирает регистрацию брака на открытых площадках

В Подмосковье доступно порядка 80 локаций для выездной регистрации брака. Среди них есть дворцы, усадьбы, парки, галереи. Выбрать площадку можно на любой вкус, церемония проходит официально, а на некоторых локациях уже есть декор. Также выездная регистрация позволяет массово и с комфортом разместить гостей.

«Каждая 5-я пара молодоженов нашего региона регистрирует брак на открытых площадках — чаще всего в парках. Мы стремимся сделать процесс регистрации брака более доступным и разнообразным. Выбор открытых площадок — это шаг навстречу современным тенденциям, когда молодожены могут сделать свою свадьбу уникальной и неповторимой», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Особенно полюбились новобрачным Подмосковья в этом году парки «Пехорка» в Балашихе, «Фабричный пруд» в Реутове, центральный парк культуры и отдыха в Мытищах, а также парк имени Виктора Талалихина в Подольске и парк имени Олега Степанова в Серпухове.

Эти места привлекают молодоженов своей природной красотой и уникальной атмосферой, что делает церемонию особенно запоминающейся. Кроме того, выездная регистрация предоставляет возможность создать индивидуальный стиль и концепцию свадьбы, что немаловажно для многих пар.

Выездная регистрация брака становится не только формальностью, но и важной частью свадебного торжества, создавая незабываемые моменты для молодоженов и их гостей. Ознакомиться с полным перечнем выездных площадок можно на сайте wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.