Казахстан разрешил выращивание промышленной конопли при строгих условиях

Правительство Казахстана утвердило правила выращивания промышленной конопли, разрешив культивирование только лицензированным производителям и при соблюдении ряда мер безопасности, сообщает «Царьград» .

Правительство Казахстана определило условия для выращивания промышленной конопли. Согласно постановлению, культивировать разрешено только те сорта каннабиса, которые включены в специальный перечень, и исключительно при наличии лицензии.

Посевы должны располагаться не ближе двух километров от населенных пунктов, автодорог и других сельскохозяйственных культур. Вокруг полей необходимо создать охранную зону с четко обозначенными границами, а подъезд к участкам должен осуществляться только по одной дороге для упрощения контроля и предотвращения несанкционированного доступа.

Производители обязаны ограждать поля сетчатой или колючей проволокой и обеспечивать круглосуточную охрану. Перед использованием семена проходят обязательное исследование на содержание тетрагидроканнабинола (ТГК), чтобы убедиться, что его уровень не превышает установленную норму.

В случае превышения допустимого уровня ТГК посевы подлежат уничтожению. Эти меры направлены на предотвращение нелегального использования конопли с высоким содержанием психоактивных веществ и обеспечение контроля за качеством сырья. Власти отмечают, что промышленная конопля будет использоваться для производства бумаги и масла.

