Католический священник защитил образ кролика, обвиненного в «похоти и блуде»

Католический священник отверг критику пасхального кролика из-за «похоти и блуда». Он отреагировал на заявления главы движения «Россия Православная» Михаила Иванова о том, что образ млекопитающего в христианской культуре является олицетворением «необузданной похоти и блуда», сообщает « Подьем ».

В интернете подчеркнули, что ассоциируют кролика с католическим празднованием Пасхи.

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов рассказал «Подъему», что кролик — больше культурный образ. Он почти не имеет отношения к религии.

При этом кролик — не только символ плодородия. Он также ассоциируется и с невинностью.

«Заяц или кролик — символ многомерный, потому что может ассоциироваться и с плодородием, и с заботой о потомстве, и даже одновременно с некоторой чистотой и невинностью», — добавил Горбунов.

