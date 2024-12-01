Каток в парке «Пехорка» открылся 1 декабря в Балашихе. В центральном парке округа в этот день начала работать резиденция и почта Деда Мороза, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Гости парка могли принять участие в новогодней фотосессии, отправить письмо с желаниями главному волшебнику, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть на интерактивный спектакль. Кульминацией дня стало праздничное шоу огня и света на катке.

Всю зиму для жителей Балашихи будут проводить активности на свежем воздухе. Во дворах и на спортивных площадках пройдет: Ледовое шоу Татьяны Навки, снежный мотофристайл, серия игр «Выходи во двор», турнир по хоккею среди дворовых команд «Шлем и краги», турнир по хоккею «Русская классика», зимний фестиваль ГТО, первенство Балашихи по лыжным гонкам, соревнования по горнолыжному спорту и спортивному ориентированию на лыжах, фестиваль по Понд-хоккею. Также запланированы мастер-классы, спортивные эстафеты и открытые тренировки по зимним видам спорта в микрорайонах города.

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