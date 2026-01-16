Кастанеда такого не писал: мэр Серова прокомментировал увольнение фейковой цитатой
Уволенный с поста главы города Серова в Свердловской области Василий Сизиков прокомментировал свой уход фейковой цитатой писателя-мистика Карлоса Кастанеды, сообщает Baza.
Бывшего градоначальника освободили от должности в связи с связи с утратой доверия. Выяснилось, что чиновник скрыл информацию в своей декларации. Сизиков не хотел, чтобы стало известно о его квартире стоимостью 26 млн рублей и двух машиноместах.
Экс-мэр предпринял попытку оспорить свою отставку, однако Свердловский областной суд признал увольнение законным.
После судебного заседания возмущенный чиновник «ворвался» в Telegram, где опубликовал сторис с «цитатой Кастанеды».
«Когда ты оправдываешься, ты доказываешь свою слабость», — написал Сизиков в мессенджере, подписав «пацанскую цитату» именем американского писателя.
Однако Василия Сизикова ждало фиаско, так как Карлос Кастанеда такого не говорил и не писал.
