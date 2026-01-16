Кастанеда такого не писал: мэр Серова прокомментировал увольнение фейковой цитатой

Бывшего градоначальника освободили от должности в связи с связи с утратой доверия. Выяснилось, что чиновник скрыл информацию в своей декларации. Сизиков не хотел, чтобы стало известно о его квартире стоимостью 26 млн рублей и двух машиноместах.

Экс-мэр предпринял попытку оспорить свою отставку, однако Свердловский областной суд признал увольнение законным.

После судебного заседания возмущенный чиновник «ворвался» в Telegram, где опубликовал сторис с «цитатой Кастанеды».

«Когда ты оправдываешься, ты доказываешь свою слабость», — написал Сизиков в мессенджере, подписав «пацанскую цитату» именем американского писателя.

Однако Василия Сизикова ждало фиаско, так как Карлос Кастанеда такого не говорил и не писал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.