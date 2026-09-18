Каширский регоператор обработал 50 тыс сигналов ИИ-камер за лето

Специалисты Каширского регионального оператора за лето обработали более 50 тыс. сообщений от камер с искусственным интеллектом, установленных на контейнерных площадках в Домодедове. Каждое пятое сообщение требует оперативных мер, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сотрудники Каширского регионального оператора ежедневно обрабатывают около 500 сообщений, поступающих от камер с элементами искусственного интеллекта. По статистике, каждое пятое из них требует оперативных мер. За лето специалисты отработали более 50 тыс. сигналов.

Пилотный проект видеонаблюдения с компьютерным зрением в зоне Каширского регоператора стартовал в июне в городском округе Домодедово. Там установили первую сотню камер над контейнерными площадками. Устройства автоматически анализируют видеопоток в реальном времени, фиксируют нарушения и направляют данные диспетчерам сервисной службы регоператора и представителям администрации.

Нейросеть выявляет переполненные баки, выброс строительного мусора, складирование крупногабаритных отходов за пределами площадок, навалы веток и уличного смета, антисанитарное состояние территории, а также машины, мешающие подъезду спецтехники. После поступления сигнала специалисты устраняют нарушение.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее сообщил, что ведомство постоянно контролирует все контейнерные площадки региона. С прошлого года для мониторинга используют мобильные камеры, а места их установки выбирают там, где фиксировали перенакопление отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.