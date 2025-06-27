Каширские школьники познакомились с работой огнеборцев

Работники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали ребятам аварийно-спасательное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику, а также рассказали, в каких ситуациях применяют тот или иной инструмент. Также огнеборцы разрешили желающим примерить на себя боевую одежду пожарного и посидеть в кабине автоцистерны. В завершении мероприятия специалисты напомнили школьникам о запрете пала сухой травы, обозначили самые частые причины возникновения возгораний, а также озвучили номера телефонов экстренных служб и основные правила, которые помогут избежать беды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.