Каширские «Серебристые облака» могут стать победителями премии в области туризма
Фото - © Администрация Кашира г.о.
Началось голосование в Национальной туристической премии «Маршрут построен 2024-2025» медиагруппы «Комсомольская правда». Национальная премия в области туризма «Маршрут построен 2024-2025» учреждена медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Нацпроекта «Туризм», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Среди участников каширский праздник-фестиваль «Серебристые облака».
Ежегодно в конце июня на базе Каширского краеведческого музея проводится праздник-фестиваль «Серебристые облака». Событие это поистине удивительное, со своей историей. Дело в том, что в Кашире жил и творил необыкновенный человек, ученый и священник, Николай Иванович Гришин. Увидев однажды в небе серебристые облака, он посвятил двадцать пять лет своей жизни их изучению и стал самым авторитетным специалистом в этой сфере.
В 2024 году фестиваль «Серебристые облака» отметил юбилей и прошел уже в 15-й раз. События разворачивались сразу в двух локациях: в музее и на набережной Оки. Фестиваль привлек более 2000 участников. В этом году фестиваль состоится 4 и 5 июля.
Поддержать проект и проголосовать можно до 14 марта по ссылке.