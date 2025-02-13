Каширские «Серебристые облака» могут стать победителями премии в области туризма

Среди участников каширский праздник-фестиваль «Серебристые облака».

Ежегодно в конце июня на базе Каширского краеведческого музея проводится праздник-фестиваль «Серебристые облака». Событие это поистине удивительное, со своей историей. Дело в том, что в Кашире жил и творил необыкновенный человек, ученый и священник, Николай Иванович Гришин. Увидев однажды в небе серебристые облака, он посвятил двадцать пять лет своей жизни их изучению и стал самым авторитетным специалистом в этой сфере.

В 2024 году фестиваль «Серебристые облака» отметил юбилей и прошел уже в 15-й раз. События разворачивались сразу в двух локациях: в музее и на набережной Оки. Фестиваль привлек более 2000 участников. В этом году фестиваль состоится 4 и 5 июля.

Поддержать проект и проголосовать можно до 14 марта по ссылке.