Каширские долголеты продолжают занятия гимнастикой

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира регулярно занимаются с короткой гимнастической палкой для укрепления мышц спины, плеч и ног. Эти упражнения являются важной частью их физической активности и помогают поддерживать здоровье и подвижность опорно-двигательного аппарата. Использование гимнастической палки делает занятия более разнообразными и эффективными, позволяя выполнять комплекс упражнений, направленных на растяжение и укрепление мышц, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Такие упражнения способствуют оптимизации работы грудного отдела позвоночника и плечевых суставов, увеличивают их подвижность и гибкость. Это важно для профилактики сколиоза, улучшения осанки и предотвращения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также помогает снизить риск возникновения боли и дискомфорта. Регулярная практика с палкой укрепляет мышцы спины и плеч, что способствует правильному положению позвоночника и повышению общего тонуса организма.

Кроме того, такие упражнения отлично подходят для людей любого возраста, особенно для тех, кто хочет сохранить активность и здоровье, избегая физических ограничений. Они помогают поддерживать хорошую осанку, повышают выносливость и дают ощущение легкости и бодрости, что особенно важно в зрелом возрасте. В целом, занятия с короткой гимнастической палкой — это доступный и эффективный способ заботы о своем здоровье и укрепления мышечного корсета без интенсивных нагрузок.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

