Кашира готовится к зимнему периоду

Помимо плановой подготовки в округе, как и во всем регионе, продолжается реализация масштабной программы модернизации теплоснабжения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Важной составляющей ее является строительство современных блочно-модульных котельных (БМК). В Кашире по программе Московской области строятся три БМК: мощностью 6 МВт — на 1-й Дзержинской, 4 МВт — на улице Ильича и 1 МВт — на Коммунистической. На БМК на улице Коммунистическая на сегодняшний день ключевой этап подготовки завершен: полностью готова монолитная фундаментная плита, предназначенная для установки основного оборудования и мачтовой дымовой трубы.

Модернизация теплоснабжения в Кашире — не просто замена старых труб и оборудования. Это системная работа, направленная на обеспечение жителей стабильным теплом. Реализуемые проекты сделают систему теплоснабжения устойчивой, технологичной и обеспечат требуемый запас мощности.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье реализуется самая масштабная в стране программа по модернизации ЖКХ.

«Мы уже улучшили 39 котельных и ЦТП, 185 км сетей, обновили больше 600 км линий электропередачи, ввели новые мощности на 180 мегаватт и отремонтировали оборудование на 273 подстанциях. Всего же за 5 лет мы модернизируем 424 котельных и ЦТП, а также почти 800 км теплосетей», — отметил Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.