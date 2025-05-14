Капитальный ремонт школы в Монино выполнен более чем на 50%

В школе № 24 имени С. А. Красовского городского округа Щёлково продолжаются работы по капитальному ремонту, сообщили в пресс-службе округа.

В здании уже завершён демонтаж. Общая строительная готовность составляет 53,4%.

«В рамках работ отремонтируем фасад и входную группу, заменим кровлю и все инженерные системы, проведём отделку помещений. Классы наполним новой мебелью и современным оборудованием, а прилегающую территорию благоустроим», — поделился планами глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

В данный момент на объекте специалисты выполняют электромонтажные и слаботочные работы, монтаж подоконников, обрамление оконных проёмов фасада, штукатурку стен и оконных откосов.

Андрей Булгаков также добавил, что по просьбам родителей на территории школы появится велопарковка.

Открытие учреждения запланировано на 1 сентября.

Ранее Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.