Кандидат наук Каталина назвала 5 признаков наличия синдрома самозванца

Люди с синдромом самозванца чаще других чувствуют выгорание, не могут найти себя и ощущают потерянность. Существует 5 признаков, которые помогут отличить это состояние, рассказала РИАМО психолог, бизнес-психолог и кандидат наук Екатерина Каталина.

Первый признак того, что у человека может быть синдром самозванца, это его постоянное сравнение себя с другими людьми, после чего он испытывает страх упустить возможность и ничего не достичь в жизни. Чаще всего это проявляется при просмотре блогов успешных людей, демонстрирующих исключительно красивую и богатую жизнь.

«Часто люди с синдромом самозванца раздражаются чужим успехам, тому, что знакомые и друзья путешествуют, вступают в отношения, строят дома, делают ремонт и так далее», — пояснила Каталина.

Второе — это концентрация собственного внимания только на неудачах и провалах и обесценивание достигнутых результатов и успехов. Например, если человек отлично учился в университете, но на одном из экзаменов получил вместо «5» оценку «4» — он может годами прокручивать в голове эту неудачу, забывая о многочисленных успехах, которые были до экзамена. При этом все свои успехи человек начинает считать ничем иным, как просто везением.

Третий признак синдрома самозванца — это постоянное навязчивое ощущение, что находишься не на своем месте. При малейшей неудаче или конфликте с коллегами человек начинает считать, что достоин чего-то большего и ему обязательно надо уволиться, так как на этом месте делает все недостаточно хорошо, а от него ждут иного результата.

Обладающий синдромом самозванца человек постоянно недоволен своей внешностью. Он регулярно ищет в себе исключительно недостатки и совсем не обращает внимание на достоинства. Это четвертый способ.

Пятое — синдром самозванца не позволяет человеку принимать комплименты. Он сразу начинает считать приятные слова жалостью и сарказмом по отношению к себе.

«Человеку с синдромом самозванца сложно заявлять о себе. Он неуверенно говорит о своей профессии, увлечениях. Ему неловко рекламировать свои услуги, вести социальные сети. Он чувствует себя недостаточно интересным и разносторонним человеком, с которым хотят познакомиться и продолжать общение», — рассказала психолог.

Человек с синдромом самозванца не позволяет себе отдыхать и очень остро воспринимает любую критику. Постоянное напряжение может привести к болезням. Избавиться от состояния обесценивания можно через работу со специалистом.