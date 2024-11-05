Камчатского медвежонка-сироту спасли и готовят к перевозке в Клин

Волонтерам из парка львов «Земля Прайда» удалось добраться до медвежонка-сироты, за которым они отправились в конце октября. Операция прошла успешно: медвежонка удалось посадить в транспортировочную клетку без использования наркоза, чтобы избежать риска для его здоровья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Теперь его ждет долгий путь в Клинский парк львов, где ему обеспечат заботу и защиту.

Осиротевший медвежонок вышел к базе вахтовиков после потери матери. Работники базы кормили его и ухаживали за ним, однако с окончанием сезона база закрылась, и один человек остался рядом с медвежонком. Вблизи находился небольшой поселок, где прирученный зверь мог оказаться в опасности, поэтому требовалось найти для него безопасное место.

Долгое время волонтерам мешали непогода и труднодоступность места, но в итоге, несмотря на трудности, они успешно добрались до медвежонка и продолжают операцию по спасению медвежонка: им предстоит дорого до Петропавловска, подготовка документов и затем перелет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.