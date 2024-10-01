Калькулятор и часы Aurora оказались в подмосковном музее «Культурный слой» в КПО

Сотрудники подмосковных комплексов по переработке отходов на конвейерах предприятий регулярно обнаруживают раритетные вещи. В числе очередных находок — калькулятор и часы Aurora SP18. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В свое время появление на рынке товаров, сочетающих в себе сразу несколько функций, производило настоящий фурор. Они были предметом гордости и хвастовства для своих обладателей.

Но сегодня в мире цифровизации, шагнувшем далеко вперед, калькулятор, таймер и будильник уже давно являются составляющими большинства компьютеров и сотовых телефонов. Видимо, поэтому очередная находка сотрудников КПО и стала бесполезной для его бывшего владельца. Зато теперь она присоединилась к экспонатам уникального музея.

С большим ассортиментом находок линий сортировки можно ознакомиться на сайте музея «Культурный слой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.