Калининградских студентов обучат экономике замкнутого цикла

Это стало возможным благодаря вступлению университета в Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в марте 2025 года.

«Теперь студенты КГТУ направлений „Экология и природопользование“ и „Водные биоресурсы и аквакультура“ будут осваивать передовые подходы в сфере устойчивого развития, переработки отходов и экологического инжиниринга. Например, они научатся проектировать продукцию с минимальным экологическим следом, освоят принципы экодизайна, а также получат навыки планирования экологических проектов», — сообщила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

КГТУ включил в программу обучения темы, предложенные РЭО. Это экомониторинг, ESG-трансформация, цифровизация отрасли, экологическое право и просвещение. Эти материалы стали основой таких дисциплин, как моделирование влияния человека на природу, управление отходами, изучение экологии земель, устойчивое развитие регионов, промышленная экология, защита окружающей среды в рыбохозяйственной деятельности и другие.

«Введение модулей РЭО в образовательные программы — важный шаг для подготовки специалистов, способных работать в условиях экономики замкнутого цикла. Эти знания особенно актуальны для предприятий рыбохозяйственного комплекса, где важны и ресурсосбережение, и безопасность. Мы уверены, что новые подходы помогут будущим выпускникам строить экологически устойчивую отрасль», — отметила первый проректор КГТУ Оксана Огий.

Программы, разработанные РЭО, находятся в открытом доступе. Их могут использовать любые вузы страны. Ознакомиться с ними можно на сайте.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла. Всего в него вошли 30 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.