Как в сказке: в декабре в «Аптекарском огороде» проклюнулись подснежники
Ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин показал снимки проклюнувшихся в декабре подснежников.
«А вот и подснежники! Эх, им бы еще недельку тепла — и зацвели бы. Но, кажется, зима все-таки наступит. Уже через пару дней», — написал Паршин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также в саду из-под земли показались два вида морозников и другие первоцветы.
Ранее биологи предупредили, что преждевременное пробуждение растений может негативно сказаться на их состоянии. В декабре в некоторых регионах РФ растения «перепутали» зиму с весной, на деревьях уже набухают почки.
