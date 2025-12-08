Как в сказке: в декабре в «Аптекарском огороде» проклюнулись подснежники

«А вот и подснежники! Эх, им бы еще недельку тепла — и зацвели бы. Но, кажется, зима все-таки наступит. Уже через пару дней», — написал Паршин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также в саду из-под земли показались два вида морозников и другие первоцветы.

Ранее биологи предупредили, что преждевременное пробуждение растений может негативно сказаться на их состоянии. В декабре в некоторых регионах РФ растения «перепутали» зиму с весной, на деревьях уже набухают почки.

