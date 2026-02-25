Как соблюдать Великий пост тем, кто не может ходить в храм каждый день

Настоятель Монаршек: необязательно ходить в храм каждый день в Великий пост

Даже если человек из-за работы не может ежедневно посещать храм в период Великого поста, это не означает, что он остается вне духовной жизни, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

По словам Монаршека, важно не забывать, что идет время поста, и стараться изменить внутренний настрой.

«Можно меньше всяких праздных разговоров в эти дни. Можно читать внутри себя молитву, молитву Иисусову: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного“», — отметил он.

Священнослужитель добавил, что в свободные минуты даже на работе полезно обращаться к духовному чтению — взять Псалтирь или Евангелие. А в субботу и воскресенье, когда появляется возможность, верующим стоит обязательно прийти в храм, чтобы полноценно участвовать в богослужении.

Великий пост у православных христиан длится семь недель и заканчивается перед Пасхой. В этом году он начался 23 февраля и закончится 11 апреля.

