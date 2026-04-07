Как прошел 800-й день службы собаки Домодедовской таможни

Третий год служебная собака помогает сотрудникам Домодедовской таможни выявлять запрещенные вещества. Последние полгода Шерлок работает в паре с кинологом Богданом Хапко — за это время их команда может похвастаться немалыми фактами пресечения контрабанды.

График у четвероногого сотрудника — сутки через трое. Рабочий день начинается рано утром с ухода за животным. Как отмечает кинолог, это важная часть службы: собака — не техника, ей необходимы внимание, забота и правильная подготовка к работе.

После утренних процедур команда отправляется на таможенный пост, где проверяет багаж и пассажиров. Работа требует серьезной концентрации и затрат энергии, поэтому Шерлок не работает более четырех часов подряд — в течение дня у него несколько перерывов по 30 минут.

Служебные собаки проходят строгий отбор — порой сложнее, чем у людей. Важна не только порода, но и характер. Шерлок — немецкая овчарка, однако в Домодедове также служат спаниели, бордер-колли и лабрадоры. Будущие «сотрудники» должны быть выносливыми, не бояться шума и безукоризненно слушаться команды. Подготовка в питомниках занимает около девяти месяцев, и лишь одна из десяти собак успешно проходит все испытания.

Во время досмотра Шерлок внимательно обследует багаж. Если он чувствует подозрительный запах, замирает и подает сигнал кинологу. После этого специалисты проводят детальную проверку. За хорошую работу пес получает любимую игрушку или лакомство.

Помимо службы в аэропорту, Шерлок и его напарник выезжают в командировки — участвуют в выездных оперативно-разыскных мероприятиях.