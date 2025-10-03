Как повысить эффективность школьника: советы психолога

Эффективность школьника во многом зависит не только от его способностей, но и от умения совмещать учебную нагрузку в школе и дома. О важности гармонии между всеми задачами для повышения общей продуктивности ребенка сообщила РИАМО психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

«Важно помнить, что перегрузка школьников может негативно сказаться не только на успеваемости, но и на психоэмоциональном состоянии ребенка. Нагрузка на современных учеников может превышать 10–13 часов, поэтому важно делать перерывы каждые 30–40 минут дома, как это происходит с переменами в школе. Даже кратковременный отдых поможет сохранить необходимую концентрацию и снизить уровень стресса», — отметила Мироненко.

Обучение планированию дня ребенка с раннего возраста поможет школьнику справляться со всеми заданиями, избегать перегрузки, а также быть максимально продуктивным. А планеры и календари идеально подойдут для соблюдения дедлайнов и выработки навыка не откладывать дела на последний момент. Так, в игровой форме дети смогут отмечать свои уроки, контрольные, секции и даже планировать часы отдыха или выходные дни.

«Важно создать дома для ребенка такие условия, которые будут способствовать выполнению домашних заданий, чтобы поддерживать концентрацию и минимизировать отвлекающие факторы. Неправильно организованное рабочее место, хаос в учебных материалах или постоянные перерывы на поиски нужных вещей могут значительно снизить продуктивность. Рабочий стол должен быть удобным и функциональным, с хорошим освещением и достаточным пространством для всех необходимых принадлежностей», — добавила эксперт.

Один из ключевых и эффективных методов борьбы с нагрузкой и стрессом — это использование антистресс игрушек, которые могут помочь снизить тревожность и напряжение. Такие аксессуары активируют процесс саморегуляции, способствуют расслаблению и восстановлению психоэмоционального баланса, что особенно важно в моменты переживаний или при длительном напряжении.

Так, грамотный подход к распределению времени и организации рабочего пространства помогает школьникам быть более продуктивными, увереннее справляться с заданиями и получать удовольствие от учебы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.