Стало известно, как отметят Пасху на фермах Подмосковья
Фото - © пресс-служба Минсельхозпрод МО
В эти праздничные выходные сыроварня «Ройгас», Истринская сыроварня Олега Сироты и ферма «Веселая корова» отметят праздник светлой Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Истринская сыроварня Олега Сироты приглашает на мастер-классы по росписи глиняных фигурок и валянию игрушек с 12:00 по 16:00, а экскурсии пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00.
В воскресенье, 6 мая, с 12:00 по 16:00 также пройдут мастер-классы по росписи ватных игрушек и пряников. Экскурсии: в 12:00, 14:00 и 16:00.
Место проведения: Московская область, г. о. Истра, д. Дубровское, Истринская сыроварня Олега Сироты.
Весь день 5 мая сыроварня «Ройгас» будет принимать посетителей.
На территории расположена лавка с продуктами, фермерское кафе и детская площадка.
Также посетителей ждут вкусные угощения, такие как: яйца, сыр и многое другое.
Кроме того, для всех желающих устроят экскурсию.
Место проведения: Московская область, г. о. Шаховская, деревня Лобаново, По Ново-Рижскому шоссе, 43 км, поворот направо.
Ферма «Веселая корова» анонсировала серию увлекательных мастер-классов для детей по изготовлению лакомых трайфлов и брускетт.
4 мая в 15:00 — изготовление трайфлов (мини тортик к Пасхе), анимация собачка Мия.
7 мая в 12:00 и в 15:00 — изготовление брускетт, анимация Леди Баг.
10 мая 12:00 — изготовление трайфлов (мини тортик к Пасхе), анимация Wednesday.
Место проведения: деревня Антоново, ферма «Веселая корова».
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