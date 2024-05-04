сегодня в 15:16

Стало известно, как отметят Пасху на фермах Подмосковья

В эти праздничные выходные сыроварня «Ройгас», Истринская сыроварня Олега Сироты и ферма «Веселая корова» отметят праздник светлой Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Истринская сыроварня Олега Сироты приглашает на мастер-классы по росписи глиняных фигурок и валянию игрушек с 12:00 по 16:00, а экскурсии пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00.

В воскресенье, 6 мая, с 12:00 по 16:00 также пройдут мастер-классы по росписи ватных игрушек и пряников. Экскурсии: в 12:00, 14:00 и 16:00.

Место проведения: Московская область, г. о. Истра, д. Дубровское, Истринская сыроварня Олега Сироты.

Весь день 5 мая сыроварня «Ройгас» будет принимать посетителей.

На территории расположена лавка с продуктами, фермерское кафе и детская площадка.

Также посетителей ждут вкусные угощения, такие как: яйца, сыр и многое другое.

Кроме того, для всех желающих устроят экскурсию.

Место проведения: Московская область, г. о. Шаховская, деревня Лобаново, По Ново-Рижскому шоссе, 43 км, поворот направо.

Ферма «Веселая корова» анонсировала серию увлекательных мастер-классов для детей по изготовлению лакомых трайфлов и брускетт.

4 мая в 15:00 — изготовление трайфлов (мини тортик к Пасхе), анимация собачка Мия.

7 мая в 12:00 и в 15:00 — изготовление брускетт, анимация Леди Баг.

10 мая 12:00 — изготовление трайфлов (мини тортик к Пасхе), анимация Wednesday.

Место проведения: деревня Антоново, ферма «Веселая корова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.