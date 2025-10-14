Как не попасться на удочку кибермошенников: советы специалиста

Проверять QR-коды и не переходить по подозрительным ссылкам — эти простые шаги могут защитить от киберпреступников, сообщилл РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Всегда обращайте внимание на QR-код. Если он размещен в случайном месте, лучше не сканировать его. Проверяйте ссылки из QR-кодов через специализированные приложения. Также проверяйте продавцов на маркетплейсах: отзывы, рейтинг, контактные данные, переводите деньги только через безопасные системы», — посоветовал Кокунцыков.

По его мнению, лучше не участвовать в голосованиях и опросах, которые требуют логин и пароль от аккаунтов соцсетей, а также не стоит переходить по неизвестной ссылке.

«Игнорируйте инвестиционные предложения через мессенджеры, особенно с обещанием „быстрого дохода“. Скачивайте приложения только из официальных магазинов и проверяйте разработчика. Не предоставляйте личные документы или данные карты для участия в конкурсах в соцсетях», — предостерег эксперт.

Кокунцыков также порекомендовал при подключении к публичным сетям Wi-Fi проверять уведомления о платных подписках.

