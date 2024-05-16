«Как Киркоров долбился не в ту дверь»: политик-трансгендер из РФ вернул свой пол

Первый в России политик-трансгендер Алешин вновь стал мужчиной

Первый в РФ политик-трансгендер Роман Алешин решил вновь стал мужчиной, так как в Великий пост он осознал свою истинную половую принадлежность, сообщает Mash .

Алешин, проживающий в Барнауле, с 2022 года называл себя Юлей и хвастался маникюром, при этом не забывая вести активную политическую жизнь. Он выдвигался в депутаты Гордумы, заявлял о работе на благо общества и делился рассуждениями о либеральном будущем.

А в текущем году трансгендер решил поститься и покаяться в грехах. На Радоницу он пересмотрел фотоальбомы, и на него снизошло прозрение.

Алешин заявил, что разочаровался в идеологии либерализма, которая совсем не подходит РФ.

«Нашей подходит почвенничество — это когда есть почва и традиции», — добавил политик.

Он вновь стал называть себя Романом и публично извинился перед всеми за эпатаж.

«Я, как и Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь», — пояснил Алешин.