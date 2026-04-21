Кадеты Солнечногорска заняли второе место на слете в Подмосковье

Кадеты школы №2 из Солнечногорска 18 апреля заняли второе место на этапе «Полоса препятствий» II областного слета «Кадетская доблесть» во Фрязино. В соревнованиях участвовали 60 команд региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

II областной слет «Кадетская доблесть» прошел во Фрязино на базе школы с начальной летной подготовкой имени А. И. Покрышкина. Городской округ Солнечногорск представили воспитанники кадетских классов школы №2.

Программа включала строевую подготовку с торжественным маршем, тактическую медицину и эвакуацию условно пострадавшего, неполную разборку и сборку автомата Калашникова, надевание ОЗК на время, управление БПЛА на точность прохождения трассы, ориентирование на местности и движение по азимуту. Также команды участвовали в интеллектуальном конкурсе по истории Великой Отечественной войны.

«Наши кадеты прошли дистанцию с полной отдачей и показали отличный результат. Поздравляю ребят с блестящим выступлением и желаю новых достижений», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В слете приняли участие 60 команд из разных муниципалитетов Подмосковья. Мероприятие организовало министерство образования Московской области. Подобные встречи направлены на патриотическое воспитание молодежи, развитие командной работы и лидерских качеств, а также укрепление дисциплины среди школьников.

