Кадеты МЧС из Мытищ приняли эстафету добрых дел

21 ноября в честь 35-летия со дня основания МЧС России кадеты МЧС имени Героя России Е. Н. Чернышова из мытищинской школы № 12 показали пример уважения к истории, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята совместно с куратором и курсантами Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, а также представителем Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Ананичевым благоустроили территорию и возложили цветы на мемориале «Ядерное распятие».

Этот мемориал посвящен мужественным ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС — людям, которые ценой невероятных усилий и самоотверженности боролись с последствиями одной из самых страшных катастроф в истории человечества.

Кадеты также возложили цветы и навели порядок на могилах выдающихся деятелей пожарной охраны.

Как отметила Глава городского округа Юлия Купецкая, подобные акции имеют огромное значение. Это не просто формальность, а возможность отдать дань уважения тем, кто проявил беспримерное мужество и самопожертвование, понять, что значит быть настоящим гражданином своей страны, готовым прийти на помощь, осознать важность уроков прошлого для построения безопасного будущего.

