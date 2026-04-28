Кадеты из Лобни победили на Всероссийском конкурсе в Подмосковье

Кадеты дальней авиации школы №3 Лобни стали лауреатами XI Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества», который прошел 27 апреля в Сергиевом Посаде при поддержке Минобороны РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики под руководством преподавателя Юлии Никитиной представили образовательное учреждение на всероссийском уровне и завоевали звания лауреатов сразу в двух номинациях — «Смотры строя и песни» и «Знаменная группа».

Конкурс «Сыны и Дочери Отечества» направлен на развитие творческих способностей молодежи и укрепление национального единства. В нем участвуют школьники и кадетские объединения из разных регионов страны.

В Лобне патриотическому воспитанию уделяют особое внимание. Для школьников регулярно проводят тематические уроки, экскурсии и кинопоказы, посвященные истории страны и подвигам ее защитников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.