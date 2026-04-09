Кадеты из Красногорска участвуют в сборах в Подмосковье

Военно-патриотические сборы «Растим патриотов России» проходят в учебно-методическом центре «Авангард» в Подмосковье до 11 апреля. В них участвуют кадеты лицея № 1 поселка Нахабино городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Смена объединила более тысячи школьников из 22 муниципалитетов региона. Для учащихся кадетских и казачьих классов подготовили занятия по огневой, тактической, технической и строевой подготовке, военно-медицинским дисциплинам, радиационной, химической и биологической защите, а также военной топографии.

Кроме того, для участников организовали лекции по безопасности в цифровой среде и викторину, посвященную Году единства народов России, объявленному Президентом страны.

В рамках программы прошли встречи с почетными гостями. Одним из них стал Герой России, директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Игорь Юргин.

Кадеты из Нахабина активно проявляют себя и в общественной жизни округа. Во время 10-й отчетно-выборной конференции региональной организации ветеранов в Красногорске они провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей для участников СВО. Волонтерская деятельность Ксении Кувыклиной и Нурзады Актджигитовой отмечена грамотами главы муниципалитета Дмитрия Волкова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.