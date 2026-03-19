Кадеты из Красногорска посетили Совет Федерации 17 марта

Учащиеся кадетского 6П класса Нахабинского лицея №1 побывали на экскурсии в Совете Федерации 17 марта и познакомились с работой российского парламента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кадеты посетили Совет Федерации Федерального Собрания РФ, где им рассказали об истории становления российского парламентаризма и роли верхней палаты в современной системе власти.

Школьники узнали, как организована работа сенаторов, комитетов и каким образом разрабатываются и принимаются законы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.