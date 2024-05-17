Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Домодедово

сегодня в 19:18

Кадеты Домодедова из первого в регионе класса ФСО принесли клятву в Кремле

На Соборной площади Кремля воспитанники домодедовского кадетского класса Федеральной службы охраны России Ильинской школы в торжественной обстановке принесли торжественные клятвы, пообещав с достоинством нести звание кадета. Этот класс 1-й в Московской области 5 -ый по России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Кадетам вручили парадные погоны и нагрудные знаки «Кадет ФСО России».

Статс-секретарь — заместитель директора ФСО генерал-полковник Виктор Шлемин высоко оценил значимость кадетского движения.

Виктор Борисович отметил, что впервые в кадеты ФСО посвящены ребята из Домодедово. Кадет Ильинской школы Савелий Васильев от имени всех кадет ФСО и юнармейцев выступил с ответным словом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.

Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».