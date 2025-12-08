Кадетская школа-интернат им Покрышкина в Подмосковье празднует 25-летие

6 декабря в городском округе Фрязино прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На мероприятии присутствовали: заместитель начальника управления развития общего образования — заведующий отделом инновационных форм развития образования Ирина Аксенова; депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин; Герой Советского Союза, генерал-полковник, заслуженный военный летчик Российской Федерации, помощник Председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», председатель управляющего совета кадетской школы-интерната Виктор Кот и другие почетные гости, включая представителей местной администрации и образовательных учреждений.

В рамках юбилейной программы выступили творческие коллективы города Фрязино: детский духовой оркестр школы искусств «Каприччио», ансамбль казачьей песни «Кладезь» 4-го Донского графа Матвея Ивановича Платова, полка «Союза казаков России», а также кадеты школы. В их числе — ансамбль «Первая поющая», коллектив карабинеров, команда БПЛА «ВОЗДУХ» и хореографический коллектив «Экипаж». Кроме того, кадеты с родителями исполнили Гимн школы «Летная школа Героя Покрышкина».

В пресс-службе ведомства добавили, что более 100 выпускников школы также пришли поздравить ее с юбилеем, выразив надежду на дальнейшее процветание учебного заведения. В их обращениях звучали пожелания кадетам быть достойными продолжателями традиций авиатора Александра Покрышкина.

В завершение мероприятия почетные гости и ветераны получили юбилейные медали «25 лет ГКОУ МО КШИ с ПЛП».

Отметим, что летная школа была основана в 2000 году. В 2004 году ей было присвоено имя трижды Героя Советского Союза, легендарного летчика-истребителя, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. В настоящее время учебный план включает предметы военно-специальной подготовки, такие как аэродинамика, конструкция летательных аппаратов, управление беспилотными летательными аппаратами и штурманская подготовка. Выпускники поступают в высшие военные учебные заведения ВКС России, авиационные высшие учебные заведения, а также в другие военные учебные заведения силовых структур. Школа является одной из пяти учреждений в России кадетской направленности с первоначальной летной подготовкой, из которых только две школы, включая эту, осуществляют летнюю практику — полеты с инструктором и прыжки с парашютом.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.