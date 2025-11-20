К100-летию великой балерины Плисецкой федоскинские мастера представили коллекцию шкатулок

В честь столетия выдающейся балерины XX века Майи Плисецкой Федоскинская фабрика миниатюрной живописи совместно с Фондом русского балета представила эксклюзивную коллекцию лаковых шкатулок. Эти работы заняли особое место на выставке «Легенда по имени Майя», приуроченной к юбилею артистки.

Всего экспозиция объединила около 300 экспонатов: живопись, графику, скульптуру, фарфор, стекло, медали, лаковую миниатюру и фотографии. Многие работы, хранившиеся до этого в частных собраниях, впервые стали доступны широкой публике. Все они — своеобразные откровения о силе духа, грации и природном магнетизме Майи Плисецкой.

Юбилей гения танца совпал с другой круглой датой — в этом году федоскинскому промыслу исполняется 230 лет. В знаменательный год было представлено множество коллабораций, продолжающих традиции лаковой миниатюры. Федоскинские мастера всегда стремились соединить в своих изделиях прошлое с будущим, и эта коллекция — не исключение. Она стала своеобразным посланием в будущее, рассказывающим о том, какой была Майя, какова ее роль в балете и как она прославляла Россию на весь мир.

Создание миниатюр стало результатом четырех месяцев кропотливого труда. Художникам пришлось буквально по кусочкам, как коллаж, собирать каждый сюжет: где-то совмещать две фотографии, увеличивать лица, добавлять декорации из нескольких спектаклей или «приглашать» партнера из другой постановки. В итоге на свет появились шесть уникальных шкатулок, каждая из которых передает неповторимую пластику движений, энергию и силу характера Плисецкой.

В течение двух месяцев шкатулки будут представлены на выставке в Москве, а после их можно будет приобрести. Чтобы посмотреть на эти уникальные вещи, нужно внести оплату в 550 рублей. Все работы представлены в единственном экземпляре. Участие в таком проекте делает шкатулки по-настоящему коллекционными, придавая им огромную художественную и историческую ценность.

Выставка продлится до 18 января 2026 года.

