К первому 10-летию МГИМО-Одинцово вошел в число лучших вузов России

В 2025 году Одинцовский филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) отмечает свой первый юбилей — филиалу исполнится 10 лет 24 декабря. За это время филиал успел зарекомендовать себя как один из ведущих образовательных центров в России, предлагающий уникальные программы и курсы в области международных отношений, права и экономики.

Создание филиала в Одинцове стало важным шагом в развитии образовательной сети МГИМО, расширяя его географическое присутствие и обеспечивая доступ к качественному образованию для студентов не только из Москвы, но и из других регионов. Программы филиала отличаются актуальностью и практикоориентированностью, что делает его выпускников востребованными специалистами на рынке труда.

В настоящее время в Одинцовском филиале МГИМО представлено 18 учебных программ, охватывающих 10 различных специализаций, включая право, экономику, управление, бизнес-информатику, государственную службу, политологию, языкознание, педагогику, психологию и туризм.

МГИМО-Одинцово стабильно входит в десятку лучших университетов России по спектру предлагаемых направлений обучения и занимает почетное 3 место среди филиалов вузов по уровню подготовки поступающих студентов (средний проходной балл на бюджет — 92,5).

В структуре кампуса функционируют программы как высшего, так и среднего профессионального (Колледж МГИМО) и общего образования (Горчаковский лицей МГИМО), а также широкий выбор дополнительных образовательных курсов для взрослых (Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО) и учащихся школ (Отделение довузовской подготовки MGIMO Junior).

Весной 2025 года на территории одинцовского кампуса МГИМО открыли Аллею Памяти, посвященной Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны из числа выпускников, сотрудников и преподавателей вуза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.