К чему приведет переход на отечественные цифровые решения? Отвечает IT-эксперт

Переход компаний на отечественные цифровые решения может привести к росту спроса и зарплат для разработчиков российского программного обеспечения, сообщил РИАМО IT-директор компании Newstaff Александр Косачев.

«Отток специалистов из-за потенциального усиления автономии отечественного Рунета, скорее всего, будет, но не масштабный. Сейчас многие переходят на отечественные аналоги, а программисты активно дорабатывают российское программное обеспечение, поэтому для значительной части специалистов нет особого смысла уезжать», — сказал Косачев.

Он добавил, что те, кто работает на фрилансе с зарубежными компаниями, кому необходим постоянный доступ к иностранным сервисам, могут быть вынуждены переехать в страны, где таких ограничений нет.

«Скорее всего, IT-рынок будет сильнее ориентирован на государственные компании и проекты, а конкуренция внутри отрасли возрастет. Что касается коммерческого сектора, то часть компаний перейдет на отечественное программное обеспечение, а часть будет искать обходные решения, например масштабировать использование VPN-сервисов для работы с зарубежными инструментами», — отметил эксперт.

