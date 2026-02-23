К 23 февраля в Можайске состоялся праздничный концерт духового оркестра «Гренадер»

21 февраля в поселке им. Дзержинского с большим успехом прошла музыкальная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для зрителей выступил Духовой оркестр «Гренадер» под руководством Заслуженного артиста России Виктора Кузнецова и Сергея Серова. Музыканты представили богатую программу, которая стала настоящим подарком для всех гостей вечера.

Со сцены звучали бессмертные произведения: «Песня о Советской армии», легендарная «Священная война», «Марш защитников Москвы» и многие другие композиции, посвященные мужеству и стойкости российского воинства. Особую атмосферу создали лирические номера — вальс из кинофильма «На семи ветрах» и танго «Виолетта».

Не обошли стороной и тему преемственности поколений. Юный Арсений проникновенно прочитал стихотворение, напомнив, что подрастающее поколение чтит традиции отцов и дедов. Также прозвучали детские композиции «Песенка львенка и черепахи» и «Дважды два — четыре», символизирующие мирное небо и счастливое детство.

Кульминацией вечера стали зажигательный «Егерский марш» с солистом Дмитрием Мурашовым на малом барабане и финальная песня «Пусть всегда будет солнце» в исполнении всего оркестра.

Ведущие концерта напомнили гостям, что День защитника Отечества — это дань уважения всем поколениям героического воинства, тем, кто охраняет покой граждан и стоит на страже государственных границ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.