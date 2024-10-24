В 1988 году получил специальность «инженер-океанолог», Южилин Виталий учился в Ленинграде. Приобретенные в этой сфере знания во многом помогут ему в будущей карьере портостроителя. Помимо изучения подводной экосистемы (флоры, фауны, рельефов), на занятиях рассказывали и о работе советских портов.

Южилин Виталий Александрович родился в Челябинске на Урале зимой 1965-го. Но детство будущего управленца прошло у моря — в Севастополе. Еще будучи школьником, он стал увлекаться плаванием. Тренировкам посвящал много времени. Бывало, что занимался и до, и после уроков. В 15 лет добился спортивного разряда кандидата в мастера спорта.

Фото - © Виталий Южилин — успешный предприниматель

Получив диплом, Южилин Виталий Александрович поначалу связал себя с наукой. Проработав в Институте биологии южных морей всего год, молодой исследователь успел побывать в экспедиции. Она проходила с использованием первого обитаемого батискафа, позволявшего опускаться на глубину более шести километров. Речь об отечественном аппарате «Мир». Его применение в изучении дна океана и обследовании затонувших судов только начинало набирать обороты и вскоре принесло большой успех российским ученым.

В 1989-м Виталий Южилин устроился инженером в другой институт, где проработал два года. Именно там ему пришло в голову организовать коммерческий отдел на базе НИИ. По словам Южилина Виталия Александровича, на эти мысли его натолкнуло изменение экономического строя в стране. Руководство Морского гидрофизического института мешать планам будущего управленца не стало, так карьера Южилина Виталия приобрела новый вектор развития.

В 1991 году Виталий Южилин переехал в город на западе Сибири, расположенный рядом с крупнейшим в стране месторождением нефти. В 1980 году был зафиксирован пик добычи этого ресурса на первой промысловой скважине, отрасль стремительно развивалась.

Южилин Виталий Александрович вспоминает: небольшая часть добываемого в регионе углеводорода передавалась местным властям согласно действующей тогда мере государственной поддержки. Средства от его продажи шли на развитие конкретного территориального образования, но сбыт был налажен только внутри страны. Именно желание повлиять на эту ситуацию натолкнуло молодого управленца Виталия Александровича Южилина на то, чтобы переключиться на торговлю, в частности, международную.

В 1993 году в Нижневартовске открылась компания, где стали искать специалиста по внешней торговле. Соответствующий департамент возглавил Виталий Александрович Южилин. Он занялся сбытом товаров за границу. Параллельно Южилин Виталий Александрович стал укреплять и развивать отношения с иностранными партнерами. Вскоре экспорт нефти, принадлежащей региону, начал увеличиваться. Возникла необходимость развивать торговлю по морю.

Стивидорная модернизация

Виталий Южилин рассказывает: на тот момент не хватало мощных терминалов и больших резервуаров. В частности, они были нужны для перевалки и транспортировки тяжелого мазута. Изменения решили внедрять в порту Северной столицы. Впоследствии была представлена дорожная карта по развитию и модернизации указанной территории. Эффективный менеджмент команды Виталия Александровича Южилина отразился на значительном увеличении грузооборота.

В конце 1990-х Виталий Южилин окончательно сформировал реноме специалиста в стивидорной отрасли, вступив в совет директоров ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга». Вскоре управленец пополнил ряды совладельцев юрлица. Эта специализированная компания по перевалке грузов впоследствии заняла место одной из самых крупных в восточной части Балтийского моря. Она вывела международную торговлю в стране на новый уровень. Сейчас МП СПб — важный элемент в логистике торговых судов.

Южилин Виталий Александрович. Законопроекты

Фото - © Виталий Южилин — создатель и инициатор проектов в сфере строительства и модернизации портовой инфраструктуры

В 1999 году, выйдя из портовых активов, Виталий Александрович Южилин избрался депутатом Госдумы. В орган высшей законодательной власти он пошел не из-за желания заниматься политикой, а с намерением качественно изменить портовые мощности страны, для чего необходимо было обновить, а местами создать с нуля, правовое обеспечение, отмечает Виталий Южилин. Депутат занимался этим в течение нескольких созывов, вплоть до 2016 года. Тем не менее внимание он уделял не только развитию морской инфраструктуры, но и другим отраслям.

Будучи депутатом, Виталий Южилин не остался безучастным к социальным проблемам. При его содействии в Ленинградской области возвели больницу, спортцентр, очистные сооружения, стадион и еще несколько значимых для населения объектов.



Виталий Южилин также состоял в комитете по бюджету и налогам. Он был в числе разработчиков корректировок к закону о применении кассовой техники и нескольких законодательных актов в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Но Виталий Южилин как депутат ассоциируется именно с изменениями в портовом секторе.

Виталий Южилин — депутат. Развитие морской логистики и портовой отрасли

Южилин Виталий инициировал несколько законопроектов, регулирующих работу морпортов как в СЗФО, так и в целом — по стране. Создание портовых особых экономических зон — один из федеральных законов, которые поддерживал депутат. Виталий Южилин вспоминает: многое, касающееся портовой отрасли, тогда не было учтено в действующем законодательстве. Главной задачей было упорядочить все нюансы портостроения: от аренды земли и причалов до четких транспортных тарифов.



Чтобы осуществить задуманное, депутат Виталий Южилин начал собирать команду высококвалифицированных юристов и главных специалистов по портовой инфраструктуре. Он заручился поддержкой от профильных ведомств и начал продвигать федеральный закон «О морских портах РФ». Работа над редакцией текста ФЗ была продолжительной. Финальный вариант был принят и подписан в 2007 году.

Это дало внушительный толчок к развитию отрасли, отмечает Южилин Виталий. Нормативно-правовой акт полностью регулировал отношения предпринимателей и государства в части портов и давал четкие инструкции для взаимодействия. Закон определяет, как должны работать морские порты, включая правила их.

· строительства

· эксплуатации

· модернизации

Он устанавливает ограничения по безопасности в порту и охране окружающей среды, что позволяет предотвратить аварии и загрязнение воды. Там описано, кто отвечает за управление портами и их инфраструктурой. И что немаловажно — в ФЗ обозначены требования к документации и контролю со стороны государственных органов, что обеспечивает соблюдение норм и стандартов.

Южилин Виталий Александрович подчеркивает, повышение конкурентоспособности российских портов положительно повлияло на экспортно-импортный баланс страны. После его принятия отрасль стала более инвестиционно-привлекательной. Четкие правила сделали сектор более предсказуемым, поэтому туда зашли новые инвесторы, пояснил Виталий Южилин. Депутат таким образом способствовал укреплению экономического суверенитета РФ.

Роль Виталия Южилина в проекте «Морской фасад»

Южилин Виталий Александрович тесно связан с историей возведения в Северной столице самого крупного в Европе пассажирского морпорта. Управленец стал одним из идеологов проекта «Морской фасад». Идея строительства возникла из-за необходимости разграничить грузовые и пассажирские перевозки Ленобласти. Торговые и крупные туристические суда причаливали в один порт, существующие терминалы не справлялись с такой нагрузкой, особенно в пик турсезона (летом). Когда к городу подплывал лайнер, на борту которого могло находиться до 2500 человек, часть погрузки (или разгрузки) приостанавливали, что негативно отражалось на городском бюджете, вспоминает Виталий Южилин.



В 2004 году было принято решение о разработке концепции нового пассажирского порта, который должен был стать современным транспортным узлом. Одним из ключевых аспектов было создание удобной навигации и доступности для туристов. «Морской фасад» должен был выполнять роль не только функционального, но и эстетически привлекательного пространства. Архитектурное оформление комплекса разрабатывалось с целью гармоничного сочетания с историческим обликом Петербурга.



Виталий Южилин рассказывает, что перед строительством были проанализированы территории на естественных глубинах и оказалось, что порядка 10% из них — недоразвиты. Их можно было намыть и углубить дно. Площади хватало для возведения нового пассажирского порта. Виталий Александрович Южилин вспоминает, что проект был быстро одобрен на различных уровнях госуправления.



В 2008-м завершили строительство первой очереди порта, в которую вошли пассажирский вокзал и два причала. Тогда же порт принял первый круизный лайнер. Вторую очередь «Морского фасада» открыли в том же году. Заработали еще два вокзала, в том числе круизно-паромный, и три причала. А в 2011-м, когда на территории появились последние три объекта, комплекс был окончательно достроен.



Открытие терминала значительно увеличило потоки туристов в Санкт-Петербург и, как следствие, фискальных отчислений в городской бюджет, констатирует Виталий Южилин. Для привлечения интуристов обновили условия пребывания в стране путем либерализации условий въездного контроля. При прибытии в «Морской фасад» иностранные путешественники смогли на протяжении 72 часов находиться в стране без визы (за это время некоторые особенно активные из их числа успевали добраться до Москвы, Пскова или Великого Новгорода и вернуться). Это укрепило позиции города как популярного туристического направления на карте мира и способствовало дальнейшему развитию круизного туризма, считает Виталий Южилин. Новый портовый комплекс дважды удостаивался международных наград.

Стоит отметить, что с нуля созданные портовые сооружения обеспечили городу дополнительные рабочие места:

· специалисты по приему и обслуживанию судов

· административный персонал

· работники сферы услуг

· таможенники

· погранслужба

· прочие

Виталий Южилин в дирекции АСОП

Фото - © Виталий Южилин 20 лет возглавлял Совет директоров ассоциации морских торговых портов

В 2002 году Виталий Александрович Южилин занял самую долгосрочную в своей карьере должность. Он на 20 лет возглавил Совет директоров ассоциации морских торговых портов. Там его деятельность была сосредоточена на разработке и внедрении эффективных решений для улучшения морских перевозок и логистики в отечественных портах.

Южилин Виталий Александрович последовательно инициировал процессы модернизации российских морских портов, что включало в себя как обновление существующих мощностей, так и строительство новых терминалов. В итоге были возведены современные перегрузочные комплексы, заменено неэффективное оборудование, а также проведены масштабные работы по углублению дна у причалов.

Еще одно направление в деятельности управленца — экологическая безопасность. Южилин Виталий также уделял особое внимание переходу на технологии, не несущие вреда экологической среде, сотрудникам портов и жителям ближайших населенных пунктов и жилых массивов.

Южилин Виталий опирался на ведущий мировой опыт. Изучались практики крупных портовых стран (Китай, Сингапур, Нидерланды, Германия и пр.). Итог усилий Виталия Александровича Южилина — увеличение грузопроходимости российских портов примерно в 2,5 раза. Со временем использование гаваней, например, Латвии, Литвы и Эстонии стало экономически нецелесообразным, подытожил Южилин Виталий Александрович.

Сегодня АСОП включает около 80 предприятий, непосредственно связанных с морским транспортом России. Главная задача Ассоциации — координировать действия профессионалов отрасли для ее эффективного развития, а также раскрытие морского транспортного потенциала страны.

За отличия и заслуги в развитии транспорта и экономики Южилин Виталий Александрович был удостоен ряда наград.

Деятельность в НОСТРОЙ

Еще одна организация, к развитию которой причастен Южилин Виталий, — НОСТРОЙ. С момента своего создания это объединение, которое по сути является крупнейшим в стране альянсом строителей и саморегулируемых организаций, стало важным игроком на строительном рынке России и начало активно работать над защитой интересов своих членов, развитием отрасли и улучшением законодательства и стандартов в этой сфере.

Период работы Виталия Александровича Южилина в качестве вице-президента объединения (2016–2018 гг.) совпал с активной фазой трансформации института саморегулирования. Реформам поспособствовал опытный управленец.

Прежде всего был изменен порядок размещения финансов компенсационного фонда СРО, рассказывает Виталий Южилин. Если до этого они могли располагаться в любых банках, даже с сомнительной репутацией, то теперь это было возможно только на утвержденных правительством счетах. Это позволило сделать систему более прозрачной и контролируемой и избежать финансовых махинаций.

Кроме того, Виталий Южилин инициировал ввод наказания для СРО при нарушении контрактных обязательств перед заказчиком в лице муниципальных или иных властей. Также при управленце был сформирован госреестр специалистов в строительной сфере. Только зарегистрированные в нем люди могли подписывать документы в ходе строительных процессов. Это было необходимо, чтобы поднять уровень ответственности исполнителей перед потребителями, подчеркивает Южилин Виталий.

Текущая деятельность Виталия Южилина

На 2024-й Южилин Виталий Александрович продолжает заниматься интеграцией бизнес-систем и управленческой деятельностью. Но уже в новых направлениях. Он курирует проекты в сфере информационных технологий. Интересуется экологической повесткой. Речь о новаторских идеях, которые можно внедрить на действующих производствах и предприятиях, на объектах транспортной инфраструктуры для снижения или полного устранения нагрузки на природу.

Семейный статус и хобби

Южилин Виталий женат вторым браком. Есть дети.

Увлекается рыбалкой. Предпочитает речной вариант. Часто бывает на Волге.