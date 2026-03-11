Юрлица Подмосковья подают заявления в ФССП только через госуслуги

Юридические лица с 1 марта 2026 года могут направлять заявления в ФССП России и ее территориальные органы только через портал Госуслуг. Новый порядок касается включения и изменения сведений в реестре профессиональных коллекторских организаций, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

С 1 марта 2026 года юридические лица могут обращаться в ФССП России и ее территориальные органы исключительно в электронном виде через портал Госуслуг.

Речь идет о заявлениях о включении в государственный реестр, внесении изменений в содержащиеся в нем сведения, исключении из реестра, а также об исправлении опечаток и ошибок в документах, выданных по итогам предоставления государственной услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.