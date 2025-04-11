Юрист назвала, куда жаловаться на звонки с рекламой без согласия

Юрист Саба: если вам регулярно звонят с рекламой без согласия — подавайте жалобы

Если вам регулярно звонят с рекламой без согласия, нужно фиксировать факты нарушений — сохранять номера, даты, делать аудиозаписи. И далее направлять обращения в ряд государственных ведомств, сообщила РИАМО юрист ООО «Консалт» Зарина Саба.

«Подавайте жалобу в Роспотребнадзор — если нарушаются требования закона „О рекламе“ (ст. 18). Обращайтесь в ФАС России при признаках массовой незаконной рекламы и недобросовестной конкуренции. Пишите в Роскомнадзор, если есть нарушения в обработке персональных данных. Обращайтесь в суд: согласно ст. 151 и 1099–1101 ГК РФ вы вправе требовать компенсацию морального вреда», — рекомендовала юрист.

Ранее такие дела рассматривались, но гражданам часто отказывали в компенсации, ссылаясь на «незначительность» страданий, отметила Саба.

Верховный суд подтвердил, что сам факт систематического вторжения в личную жизнь может быть основанием для морального вреда, что создает ориентир для судов и повышает уровень защиты прав граждан, подытожила юрист.

Накануне Верховный суд РФ подтвердил право россиян требовать компенсацию морального вреда за навязчивые рекламные звонки.