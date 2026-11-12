В Мариуполе восстанавливают здание Детского социального центра

Строители продолжают восстановление Детского социального центра администрации Мариуполя в Ильичевском районе города. На объекте ежедневно работают более 30 человек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В здании Детского социального центра восстанавливают конструкции, обновляют инженерные коммуникации, выполняют внутреннюю отделку и ремонтируют фасад. Работы должны вернуть объекту функциональную пригодность и обновить его внешний облик.

Строители полностью заменили оконные блоки на пластиковые и отремонтировали кровлю. Это позволило закрыть тепловой контур, защитить здание от внешних воздействий и приступить к отделке помещений.

Выполнение работ на всех этапах контролировали специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев поблагодарил команду за работу.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно», — отметил Кирилл Григорьев.

Восстановление бывшего детского сада направлено на приведение здания в нормативное состояние и формирование комфортной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.