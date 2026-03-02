Нажито непосильным трудом: как вернуть невыплаченные деньги при увольнении

Юрист: взыскать невыплаченную зарплату при увольнении можно через суд

Чтобы взыскать невыплаченную заработную плату, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, предварительно направив претензию работодателю, сообщила РИАМО юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова.

«Чтобы взыскать невыплаченную заработную плату необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, предварительно направив претензию работодателю. Если трудовые отношения были не оформлены договором, первоначально в суде будет необходимо установить факт трудовых отношений», — сказала Асанова.

Она добавила, что необходимо также отметить срок исковой давности при взыскании заработной платы.

«Он составляет 1 год со дня увольнения. В случае, если необходимо оспорить увольнение исковое заявление о признании его незаконным, возможно подать только в течение месяца со дня вынесения работодателем приказа об увольнении», — рассказала юрист.

