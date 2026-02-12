Юрист рассказал, как праздничные дни в феврале повлияют на зарплату

Юрист по трудовому праву сервиса hh.ru Александр Кузнецов рассказал, что размер зарплаты не изменится несмотря на то, что в феврале текущего года установлено 19 рабочих дней, сообщает РИА Новости .

Как отметил юрист, при окладной системе оплаты труда это не скажется на размере зарплаты.

«Фиксированный оклад выплачивается вне зависимости от количества рабочих дней в месяце, а его продолжительность не влияет на итоговый доход работника», — подчеркнул он.

Кроме того, с учетом полной отработке нормы рабочего времени заработная плата за месяц выплачивается в полном объеме.

Россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля — три дня подряд. При этом пятница, 20 февраля, коротким днем не считается, так как следующий день не праздничный, а обычный выходной.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

