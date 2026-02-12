Юрист рассказал, как праздничные дни в феврале повлияют на зарплату
Юрист по трудовому праву сервиса hh.ru Александр Кузнецов рассказал, что размер зарплаты не изменится несмотря на то, что в феврале текущего года установлено 19 рабочих дней, сообщает РИА Новости.
Как отметил юрист, при окладной системе оплаты труда это не скажется на размере зарплаты.
«Фиксированный оклад выплачивается вне зависимости от количества рабочих дней в месяце, а его продолжительность не влияет на итоговый доход работника», — подчеркнул он.
Кроме того, с учетом полной отработке нормы рабочего времени заработная плата за месяц выплачивается в полном объеме.
Россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля — три дня подряд. При этом пятница, 20 февраля, коротким днем не считается, так как следующий день не праздничный, а обычный выходной.
Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.
При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.
