Юрий Лоза заявил, что Долина научилась держать удар в трудных ситуациях

Певец Юрий Лоза заявил, что Лариса Долина, будучи опытной эстрадной исполнительницей, давно научилась «держать удар» в трудных ситуациях, и не стоит рано паниковать из-за ситуации с ее квартирой, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам Лозы, Долина стала жертвой мошенников, которые, предположительно, действовали с территории Украины. Певица проходит по уголовному делу как потерпевшая, а ее квартира в Москве находится под арестом.

«Мы немножко рановато сейчас паникуем, потому что я думаю, что наша правоохранительная система пока еще способна в какой-то мере справляться с явным мошенничеством. Она (Долина — ред.) давно на эстраде и давно уже научилась держать удар, как мы говорим. Так что ничего страшного не должно произойти», — отметил Лоза.

Музыкант выразил уверенность, что стражи порядка должны вмешаться и решить этот вопрос. При этом он призвал дождаться официальных результатов расследования, подчеркнув, что ни он, ни журналисты не знают всех деталей произошедшего.