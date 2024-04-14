Юрий Куклачев на данный момент остается в реанимации, медики не дают прогнозов

SHOT: речи о переводе Куклачева из реанимации в обычную палату пока нет

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев пока остается в реанимации, на данный момент врачи не дают прогнозов, сообщает SHOT .

Куклачев находится в сознании, однако врачи не разрешают дрессировщику общаться с близкими. Пока речи о переводе артиста в обычную палату нет.

Врачи пытаются оградить дрессировщика от любого стресса. Несмотря на это, артист пытается работать даже из реанимации.

Куклачев позвонил сыну, чтобы дать ему указания по поводу третьего благотворительного концерта, где выступают его ребята, чтобы собрать средства для семей пострадавших и погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Артисту стало плохо 12 апреля на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Сити холле». Куклачева его увезли на скорой помощи в больницу. Он жаловался на сердце.