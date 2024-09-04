Пострадавшие жители Курской области могут получить юридическую поддержку

В пункте временного размещения в Курском государственном цирке открылся центр бесплатной правовой поддержки пострадавших от вторжения ВСУ в Курскую область, передает пресс-служба АНО «Мама в праве».

Теперь жители региона могут получить юридическую помощь от столичных специалистов.

С первых дней обстрелов территории Курской области, общественный деятель и правозащитник, директор Центра правовой поддержки «Мама в праве» и выпускница «Мастерской новых медиа» Виктория Рашина оказывает юридическую и гумпомощь жителям региона, которые оказались в трудной ситуации. По ее инициативе популярные российские блогеры посетили пункты временного размещения в Курске и вручили полезные подарки детям.

В пункте временного размещения, который расположен на площадке Курского государственного цирка, правозащитник также открыла центр бесплатной правовой поддержки пострадавших и заключила соглашения о сотрудничестве с курским филиалом фонда «Спаси жизнь».

«Люди могут обратиться за правовой помощью не только очно, но и по телефону и через социальные сети. В первые дни работы за помощью обратилось около 60 человек, которых беспокоили такие юридические вопросы как равнозначность предоставления жилья взамен утерянного, сроки предоставления и действия жилищных сертификатов, обжалование штрафов о нарушении ПДД, полученных в связи с необходимостью быстро покинуть обстреливаемую территорию (когда водителями нарушался скоростной режим), вопросы погашения пеней и штрафов за несвоевременную оплату налогов и другие. Часть поступивших вопросов нуждается в глубокой проработке со стороны местных органов власти, о чем мною будет подготовлено отдельно письмо», — сказала Рашина.

Также Виктория Рашина вместе с командой запустила проект комплексной поддержки женщин-участниц СВО, медиков и военкоров «Женщины Победы».