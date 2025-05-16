Юные жительницы Истры получили первые паспорта РФ

В муниципальном округе Истра пять девушек получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации. Этот значимый документ открывает перед ними новую главу во взрослой жизни, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественную церемонию провел заместитель главы муниципального округа Истра Алексей Галунов. В своем напутственном слове он подчеркнул важность гражданской позиции и призвал молодое поколение бережно относиться к культурному и историческому наследию России.

Будущее страны во многом зависит от сегодняшних подростков, и это накладывает особую ответственность на их плечи. В знак уважения к новым гражданам России каждый из них получил памятный подарок: экземпляр Конституции РФ, обложку для паспорта и именную кружку. Девушек также поздравили букетами цветов.

Всего с начала года 25 юношей и девушек торжественно получили первые паспорта.

Желающие получить свой первый паспорт в торжественной обстановке могут обратиться в МФЦ или позвонить в администрацию по телефону 8 495 994 85 55 (доб. 405).

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.