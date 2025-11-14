сегодня в 12:59

Юные жители Химок поделились впечатлениями о новом скейт-парке с главой города

В Химках новая площадка для активного досуга в парке «Подрезково» принимает первых гостей, для которых провели мастер-класс по трюковым самокатам. Впечатлениями о новой зоне активного досуга ребята поделились с главой округа Еленой Земляковой , сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Урок для всех желающих провели опытные тренеры школы «Равновесие». Ребятам рассказали о правилах безопасности, обучили азам обращения с самокатами, а еще показали несколько трюков.

«Уверена, что новая спортивная площадка станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей микрорайона. Создание подобных объектов — вклад в здоровое и активное будущее наших детей», — отметила Землякова.

За два месяца на территории парка площадью 1,5 тыс. кв. м оборудовали сразу несколько зон для активного отдыха: памп‑трек — для динамичной езды и отработки техники, скейт‑парк — для тренировки трюков и площадка для настольного тенниса.

«Химки по праву считаются спортивной столицей Подмосковья. Приятно видеть, как ребята делают выбор в пользу спорта и активного образа жизни», — подчеркнул депутат совета депутатов муниципалитета Глеб Демченко.

Помимо спортивных зон здесь появились велопарковка, системы освещения и видеонаблюдения, а также новые лавочки и урны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе благоустраивают 135 объектов: 15 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок.

«Работы проходят в том числе по президентскому нацпроекту „Инфраструктура для жизни“», — добавил Воробьев.

