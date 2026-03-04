Юные инспекторы движения Подольска побывали на экскурсии в троллейбусном депо

Для отряда ЮИД школы № 11 работники МУП «Подольский троллейбус» провели экскурсию. Ребятам показали устройство троллейбуса изнутри, продемонстрировали работу депо, а также познакомили с задачами диспетчерской службы и механиков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Было очень интересно. Нам подробно рассказали о работе троллейбуса. Я впервые на такой экскурсии», — поделилась впечатлениями ученица 7-го класса Вероника Подопригора.

Кроме того, инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения напомнили школьникам о правилах поведения на дороге и совместно с директором предприятия поздравили юных инспекторов с наступающим днем рождения ЮИД.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.