Юнармейцы Пушкинского округа зажгли виртуальную «Свечу памяти»

Юнармейцы Пушкино 13 апреля приняли участие в интерактивной викторине «Свеча памяти» в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа, который впервые отмечается в России 19 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая памятная дата установлена в честь жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Именно 19 апреля 1943 года в СССР был издан указ о преследовании и наказании фашистов и их пособников, виновных в убийствах и истязаниях мирного населения и пленных красноармейцев. Документ зафиксировал свидетельства системной политики нацистов по уничтожению жителей Советского Союза.

В преддверии памятного дня команда «Юнармия» присоединилась к интерактивной викторине «Свеча памяти». Участники отметили, что подобные акции помогают сохранять историческую правду и напоминают о недопустимости повторения трагедий прошлого.

Ребята подчеркнули важность личного вклада в поддержку ветеранов и сохранение памяти о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.